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16:05, 23 октября 2020 года Орловские полицейские расследуют кражу копилки Там лежало 30 тысяч рублей.





У полицейских уже есть подозреваемая. Это 23-летняя родственница пострадавшей женщины. По данным оперативников, девушка открыла квартиру своим комплектом ключей и прикарманила деньги.



В данный момент расследование кражи продолжается, подозреваемая отпущена под подписку о невыезде – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



