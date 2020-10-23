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16:06, 23 октября 2020 года Двух юных орловцев подозревают в краже оградительных столбов О факте преступления сообщила бдительная автолюбительница.





Проезжая между Мценском и Болховом, женщина заметила на обочине двух парней, которые выкапывали оградительные столбы. Она сообщила об этом полицейским.



Подозреваемыми оказались 18-летний и 19-летний парни. На них завели уголовное дело по статье о краже, сейчас они отпущены под подписку о невыезде – сообщает сайт регионального УМВД.





Артём Ежаков



