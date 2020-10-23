пятница 23.10.2020 20:23:17 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

17:20, 23 октября 2020 года

В Орле волонтеры бесплатно раздавали маски пассажирам общественного транспорта

Общественники заверили, что это не последняя акция.


Зачастую защитные маски орловцы носят на подбородках, в руках, сумках. Особенно это заметно на остановках общественного транспорта. Именно туда отправились активисты «Молодой гвардии». Волонтеры раздавали защитные маски всем, у кого их не было.

За день раздали около пятисот защитных масок. Активисты уверяют: это не последняя акция. Маска стала непременным аксессуаром и для водителей маршруток. Пандемия вообще прибавила им обязанностей - каждые три часа работы они должны протирать дезинфицирующим средством поручни. Помимо дезинфекции поверхностей водители на каждой остановке напоминают своим пассажирам о необходимости наличия средств индивидуальной защиты. Однако пока водители не могут отказать ковид-диссиденту в проезде. Но это станет возможным, когда рекомендацию носить маску переведут на региональном законодательном уровне в разряд обязательного атрибута. Кстати, это уже обсудили на региональном штабе и сейчас оформляют законодательно.


Анна Вайсергисер
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.