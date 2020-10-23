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17:20, 23 октября 2020 года В Орле волонтеры бесплатно раздавали маски пассажирам общественного транспорта Общественники заверили, что это не последняя акция.





Зачастую защитные маски орловцы носят на подбородках, в руках, сумках. Особенно это заметно на остановках общественного транспорта. Именно туда отправились активисты «Молодой гвардии». Волонтеры раздавали защитные маски всем, у кого их не было.



За день раздали около пятисот защитных масок. Активисты уверяют: это не последняя акция. Маска стала непременным аксессуаром и для водителей маршруток. Пандемия вообще прибавила им обязанностей - каждые три часа работы они должны протирать дезинфицирующим средством поручни. Помимо дезинфекции поверхностей водители на каждой остановке напоминают своим пассажирам о необходимости наличия средств индивидуальной защиты. Однако пока водители не могут отказать ковид-диссиденту в проезде. Но это станет возможным, когда рекомендацию носить маску переведут на региональном законодательном уровне в разряд обязательного атрибута. Кстати, это уже обсудили на региональном штабе и сейчас оформляют законодательно.





Анна Вайсергисер



