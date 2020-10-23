Владимир Путин дал рекомендации регионам по введению коронавирусных ограничений

Владимир Путин: «Пока регионы стараются не вводить жестких карантинных ограничений. Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории, но, конечно, прежде всего, обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время. Все эти вопросы должны находиться на постоянном контроле как федеральных властей, так и регионов и муниципалитетов, конечно же, и также наготове должны быть механизмы реагирования на риски в экономике, инструменты поддержки граждан и бизнеса».