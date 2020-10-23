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17:53, 23 октября 2020 года

Владимир Путин дал рекомендации регионам по введению коронавирусных ограничений

Как пишет «Российская газета», глава государства предупредил, что действовать надо аккуратно, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики.


Сегодня Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам.

Владимир Путин: «Пока регионы стараются не вводить жестких карантинных ограничений. Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории, но, конечно, прежде всего, обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время. Все эти вопросы должны находиться на постоянном контроле как федеральных властей, так и регионов и муниципалитетов, конечно же, и также наготове должны быть механизмы реагирования на риски в экономике, инструменты поддержки граждан и бизнеса».



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