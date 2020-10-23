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18:09, 23 октября 2020 года Департамент образования Орловской области рекомендовал учителям отдохнуть на школьных каникулах В Орловской области на карантине сейчас остаются два детских сада, еще пять групп закрыто в пяти дошкольных учреждениях. Не учатся 27 классов. В учреждениях среднего профессионального образования на карантине по коронавирусу находятся четыре группы. Об этом сегодня нам в эксклюзивном интервью рассказала руководитель департамента образования региона.





По словам Татьяны Крымовой, каникулы, которые начнутся в некоторых школах области уже с понедельника, позволят снизить темпы распространения Covid-19. В частности, департамент образования разработал рекомендации для учителей.



Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «В период школьных каникул и ребята смогут отдохнуть, и педагоги, работая на удаленке, также смогут больше времени уделить собственному здоровью, отдохнуть. Я уверена, что это позволит нам немножечко приостановить распространение коронавирусной инфекции в образовательных организациях».





Надежда Невматулина



