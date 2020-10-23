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21:20, 23 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В Орле волонтеры бесплатно раздавали маски пассажирам общественного транспорта.



- Учителям рекомендовали отдохнуть во время школьных каникул.



- Ярмарки выходного дня в Орле останутся на прежних местах.



- Паллиативная служба нуждается в поддержке.



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Вести-Орёл



