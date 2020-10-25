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08:30, 25 октября 2020 года Орловские боксеры добились отличного результата на прошедшем в Тульской области Чемпионате ЦФО По его итогам в копилке областной команды оказалось четыре медали: золото, серебро и две бронзы. Кстати, награды с соревнований привезли не только спортсмены, но и руководители федераций. С призерами окружного турнира встретилась съемочная группа ГТРК «Орел».





Орловец Валерий Мешков стал серебряным призером окружных соревнований. В финале не хватило агрессии и настойчивости. Но промежуточная цель достигнута – в ноябре Валерий отправится покорять Чемпионат России - первый национальный турнир во взрослой карьере спортсмена.



Нашему земляку Андрею Андрияхину на чемпионате ЦФО повезло меньше. Три поединка и лишь два их них победных. Но без награды наш боксер также не остался. Из Тулы орловец привез бронзу. Третье место – пока лучший результат Андрея во взрослой спортивной карьере.



Свою награду на Чемпионате ЦФО получила и федерация бокса Орловской области. За активную работу секретарь всероссийской федерации бокса Умар Кремлев наградил орловцев благодарственным письмом.

Роман Усиков, исполнительный директор федерации бокса Орловской области: «Во время пандемии, когда была сложная ситуация в стране и в мире, федерация бокса не осталась в стороне. Мы помогали тем людям, которым это необходимо: маски, антисептики, продукты». Впереди у орловских боксеров-юношей подготовка к новым стартам.





Анастасия Дорохова



