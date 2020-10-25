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09:56, 25 октября 2020 года Благотворительный фонд «Содействие» помогает людям с онкологическими заболеваниями и их семьям Продолжается месячник борьбы с раком молочной железы. Это одно из направлений деятельности фонда «Содействие». В рамках этой работы фонд и его партнеры организуют бесплатные занятия лечебной физкультурой с женщинами, перенесшими мастэктомию. Сейчас эти занятия проводятся с помощью сети Интернет и доступны на всей территории Орловской области.





Довольно часто одним из методов лечения рака молочной железы становится операция - мастэктомия.

Марат Каряев, заведующий отделением общей онкологии Орловского областного онкологического диспансера: «Когда мы проводим радикальное вмешательство - любое с сохранением ли молочной железы, полным удалением молочной железы, то мы обязательно удаляем клетчатку подмышечную с лимфоузлами, плюс к этому очень часто в послеоперационном периоде проводиться лучевая терапия. И то и другое приводить к развитию фиброза и склероза лимфатических сосудов».

В результате может развиться лимфостаз, который серьезно влияет на качество жизни женщины. Хирург-онколог и член правления фонда «Содействие» Марат Каряев уверен, что ранняя реабилитация – сразу после операции - может помочь его пациенткам восстановиться.

Марат Каряев, заведующий отделением общей онкологии Орловского областного онкологического диспансера: «Одним из самых важных методов профилактики этого является лечебная физкультура. В отделении мы раздаем женщинам памятки, в которых есть несколько упражнений для профилактики этого». После выписки каждая женщина может присоединиться к бесплатным занятиям лечебной физкультурой. Их трижды в неделю проводит инструктор ЛФК и волонтер фонда «Содействие» Татьяна Матвейчук. Она защитила диплом как раз по профилактике лимфостаза.

Татьяна Матвейчук, инструктор ЛФК частного медицинского центра, волонтер: «В основном мы работаем на то, чтобы лимфа в достаточной мере, так же как и до операции, двигалась в нужном направлении. То есть, не было отека руки. И мы часто разблокируем то, что считается привычным уже после мастэктомии, и некоторые даже не верят в то, что это возможно при упражнениях».

Занятия проходят с января. Часть времени из-за пандемии - онлайн, на платформе Zoom. В этом есть и свой плюс - они практически анонимны.

Лечебная физкультура в этом случае это не только профилактика осложнений, но и психологическое восстановление после операции, считает постоянная участница группы Ольга Козина.

Ольга Козина, участница занятий: «Мне понятно все, что говорит инструктор. Если есть какие-то трудности, то инструктор и организатор приходят на помощь, подскажут, как настроить телефон, и это конечно крайне удобно в условиях ограниченных передвижений - для людей с нашим диагнозом нужно меньше в общественном транспорте быть, меньше в какие-то больницы приходить. Это очень удобно, что можно дома и в своей привычной обстановке хорошо позаниматься».

Помогают настроить смартфоны для занятий так же волонтеры «Содействия». В результате общения через онлайн-платформу фонда «Открытый диалог» о занятиях узнали многие женщины из районов области и присоединились к группе.



Татьяна Пономарева, руководитель фонда помощи людям с онкологическими заболеваниями и их семьям «Содействие» в Орловской области: «Сейчас в этих занятиях принимают участие женщины с диагнозом «рак груди», которые прошли лечение по данному диагнозу из Ливен, Мценска и Орла. С октября месяца у нас открываются две группы. Первая – для тех, кто уже давно занимается ЛФК, и вторая группа - для новичков. Есть совершенно замечательная возможность, для того чтобы присоединиться, где бы вы ни находились и где бы вы не проживали в Орловском регионе». Чтобы принять участие в занятиях ЛФК онлайн, вам нужно позвонить по номеру телефона благотворительного фонда - 8920 812 5785 и получить инструкции.





Елена Литинская



