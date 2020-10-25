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06:59, 25 октября 2020 года В Орловской области продолжается рассылка налоговых уведомлений Его получат почти 300 тысяч плательщиков. Уже третий год расчет налога производится из кадастровой стоимости недвижимости. Однако в этом году налог на имущество был начислен с учетом нового коэффициента.





Налоговые уведомления направляются жителям региона по почте заказными письмами или размещаются в личных кабинетах на электронном ресурсе ведомства. Кроме того получить уведомление можно в любой налоговой инспекции или в отделении МФЦ. Срок уплаты истекает 1 декабря.

Игорь Коротков, начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Орловской области: «Расчет налога на имущество физических лиц за 2019 год был произведен с учетом нового повышающего коэффициента-0,6. При этом сумма налога по сравнению с прошлым годом увеличилась не более чем на 10%. Такое ограничение установлено законодательством».





Оксана Гранн



