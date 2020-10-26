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09:01, 26 октября 2020 года Орловского мэра выберут завтра Голосование депутатов городского совета состоится 27 октября.





На вакантную должность градоначальника претендуют глава Орловского района Юрий Парахин и руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Владимир Филонов.



Мэра определят на очередной сессии депутатов городского совета. Выборы пройдут втайне. Кандидаты снова представят свои программы и ответят на вопросы комиссии. Победителем станет претендент с большинством голосов – сообщает сайт городского совета.





Артём Ежаков



