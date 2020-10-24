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08:06, 24 октября 2020 года Поступление налогов орловцев в городской бюджет хотят увеличить Отчисления в казну областной столицы предлагают поднять с 5% до 15%.





Как отмечается в публикации сайта городского совета, существующая система не сбалансирована – собственных денег не хватает для покрытия трат Орла. Например, в прошлом году жители города заплатили более 17 миллиардов рублей налогов и сборов, а бюджет муниципалитета получил только около двух.



Теперь депутаты надеются на увеличение доли НДФЛ для нужд муниципалитета. Положительное решение принесет городу порядка 658 миллионов рублей.





Артём Ежаков



