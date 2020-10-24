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07:09, 24 октября 2020 года

С 2021 года для юрлиц отменяется обязанность предоставлять в налоговую службу декларации по транспортному и земельному налогам

Подразделения ведомства будут сами направлять организациям сообщения об исчисленной сумме за этот год и последующие периоды.


Для проведения сверки нужно подать запрос о предоставлении сведений из ЕГРН через личный кабинет юрлица или портал госуслуг. Обо всех расхождениях необходимо сообщить в налоговый орган по месту нахождения земельного участка или транспортного средства. В настоящее время в Орловской области сверка завершена только в отношении трети плательщиков транспортного и 45% земельного налогов.

Игорь Коротков, начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Орловской области: «Учитывая ограниченные сроки, руководителям организаций необходимо в самое ближайшее время обратиться в налоговые инспекции для проведения сверки и внесении при необходимости изменений в учетные данные. Это позволит исключить в 2021 году случаи занижения сумм уплаченных налогов и, как следствие, негативных последствий для бизнеса, образования недоимки и принятия мер по взысканию».



Оксана Гранн
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