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10:11, 24 октября 2020 года Орловские бобслеисты проводят контрольные тренировки в Сочи Воспитанники орловской школы бобслея принимают участие в заездах двоек, четверок, а также монобобов.





В активе Романа Кошелева и Григория Зайцева золото и серебро. Среди юниоров Андрей Князьков и Николай Гнездилов завоевали золото в четверках. Анастасия Макарова в дисциплине двойки-девушки показала первый результат. Сергей Бакланов, в экипаже Максима Андрианова, показал третий результат у мужчин.



Анастасия Дудкина закончила выступление с пятым результатом. Юлия Егошенко в экипаже Алёны Осипенко показала четвертый результат. А Евгения Москвина в экипаже Полины Копыловой – шестой.





Анастасия Дорохова



