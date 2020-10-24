Коронавирус: количество новых случаев в Орловской области - 114

Всего с начала наблюдения в регионе зафиксировано 11 120 заболевших.

По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 24 октября, в Орловской области 114 новых случаев коронавируса. В данный момент в области активно борются с болезнью 2630 человек. Количество выздоровевших – 8341. Количество смертей - 149.

На сегодня в России стране зафиксировано 16 521 новый случай заболевания COVID-19, 11 567 человек выздоровели, скончались 296 человек.