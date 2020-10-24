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11:11, 24 октября 2020 года Кравцов: «Мы не планируем полностью переводить школы на дистанционный формат» Министр просвещения Сергей Кравцов заявил в интервью телеканалу «Россия», что дистанционное обучение в российских школах не носит массового характера.





Сергей Кравцов: «Дистанционное обучение не носит массового характера, мы не планируем полностью переводить школы на дистанционный формат».

Министр просвещения отметил, что три региона продлили осенние каникулы на неделю, чтобы препятствовать распространению коронавируса. По словам Кравцова, в таких случаях учебная программа немного перестаивается и материал наверстывается.



Накануне Владимир Путин Министр просвещения отметил, что три региона продлили осенние каникулы на неделю, чтобы препятствовать распространению коронавируса. По словам Кравцова, в таких случаях учебная программа немного перестаивается и материал наверстывается.Накануне Владимир Путин дал рекомендации регионам по введению коронавирусных ограничений. Глава государства предупредил, что действовать надо аккуратно, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики.



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Орловское Информбюро



