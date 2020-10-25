воскресенье 25.10.2020 00:18:03 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

17:20, 24 октября 2020 года

Распространение коронавирусной инфекции по Орловской области

Общее число больных в регионе на 24 октября составляет 2630 человек, выздоровело 8341 человек. 149 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли. За минувшие сутки скончались ещё два человека.


В Орловской области выявлены 114 новых случаев заболевания COVID-19.
 
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 5699 жителей Орла, 1268 зараженных – в Орловском районе, 721 – в городе Мценске и Мценском районе, 573 – в Ливнах, 333 – в Урицком районе, 299 – в Болховском районе, 247 − в Ливенском районе, 224 – в Дмитровском районе, 154 – в Новодеревеньковском районе, по 146 – в Хотынецком и Свердловском районах, 137 – в Кромском районе,  128 – в Покровском районе, по 126 – в Колпнянском и Залегощенском районах, 125 – в Малоархангельском районе, 97 − в Верховском районе, 90 – в Новосильском районе, 86 – в  Должанском районе, 81 – в Глазуновском  районе, 76 − в  Шаблыкинском районе, 75 – в Знаменском районе, 55 – в Троснянском районе, 46 – в Сосковском районе, 35 − в Краснозоренском районе, 27 – в Корсаковском районе.
 

 



Орловское Информбюро
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.