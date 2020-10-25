Распространение коронавирусной инфекции по Орловской области

Общее число больных в регионе на 24 октября составляет 2630 человек, выздоровело 8341 человек. 149 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли. За минувшие сутки скончались ещё два человека.

В Орловской области выявлены 114 новых случаев заболевания COVID-19.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 5699 жителей Орла, 1268 зараженных – в Орловском районе, 721 – в городе Мценске и Мценском районе, 573 – в Ливнах, 333 – в Урицком районе, 299 – в Болховском районе, 247 − в Ливенском районе, 224 – в Дмитровском районе, 154 – в Новодеревеньковском районе, по 146 – в Хотынецком и Свердловском районах, 137 – в Кромском районе, 128 – в Покровском районе, по 126 – в Колпнянском и Залегощенском районах, 125 – в Малоархангельском районе, 97 − в Верховском районе, 90 – в Новосильском районе, 86 – в Должанском районе, 81 – в Глазуновском районе, 76 − в Шаблыкинском районе, 75 – в Знаменском районе, 55 – в Троснянском районе, 46 – в Сосковском районе, 35 − в Краснозоренском районе, 27 – в Корсаковском районе.





