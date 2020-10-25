В Орле возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб малолетний ребенок

Трагедия произошла 23 октября в Ливенском районе в сельском поселении Троицкое.

Как сообщили в Следственном управлении по Орловской области, водитель автомобиля допустил наезд на обочине на 13-летнего ребенка, после чего покинул место дорожно-транспортного происшествия . От полученных травм малолетний потерпевший скончался.



По подозрению в совершенной аварии установлен и задержан 38-летний местный житель.



Уголовное дело возбуждено по статье нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека и оставление места происшествия. Наказание по этой статье (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ) предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.



Расследование уголовного дела находится под личным контролем руководителя следственного управления.