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Главная » Новости

17:39, 24 октября 2020 года

В Орле возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб малолетний ребенок

Трагедия произошла 23 октября в Ливенском районе в сельском поселении Троицкое.


Как сообщили в Следственном управлении по Орловской области, водитель автомобиля допустил наезд на обочине на 13-летнего ребенка, после чего покинул место дорожно-транспортного происшествия. От полученных травм малолетний потерпевший скончался.
 
По подозрению в совершенной аварии установлен и задержан 38-летний местный житель.
 
Уголовное дело возбуждено по статье нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека и оставление места происшествия. Наказание по этой статье (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ) предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Расследование уголовного дела находится под личным контролем руководителя следственного управления.



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