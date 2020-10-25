В Орловской области – 116 новых случаев коронавирусной инфекции

Всего с начала наблюдения в регионе зафиксировано 11 236 заболевших.

По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 25 октября, в Орловской области 116 новых случаев коронавируса. В данный момент в области активно борются с болезнью 2 724 человека. Количество выздоровевших – 8353. Количество смертей - 149.

На сегодня в России 16 710 новых случаев заболевания COVID-19, 7 704 человека выздоровели, скончались 229 человек.