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13:22, 25 октября 2020 года Ушёл из жизни Почётный гражданин города Орла Александр Разживкин Сообщение о кончине Героя Социалистического Труда, Почётного гражданина города Орла Александра Павловича Разживкина размещено на официальном сайте городской администрации.





Александр Павлович Разживкин родился 20 апреля 1931 года в небольшом хуторе близ деревни Ботавина (ныне Орловского района) Орловской области. Семья Разживкиных жила бедно, без отца. А в октябре 1941 года она оказалась еще и на территории, оккупированной немецко-фашистскими захватчиками. Лишь после освобождения области Александру Разживкину удалось наверстать упущенное в учебе. В 1949 году он окончил 7 классов Пасловской школы, затем уехал по набору на Урал. Работал в «Спецмонтажстрой», за годы работы объездил значительную часть территории страны – Урал, Казахстан, другие республики СССР. С 1951 по 1956 год Александр Павлович проходил службу в рядах Вооруженных Сил – на Военно-Морском Флоте. Он служил сначала на торпедном катере, а потом на сторожевом корабле. На Тихом океане окончательно прикипел к технике, стал машинистом 2-го класса. После армии А.П. Разживкин вернулся на Орловщину и устроился работать на Орловский завод приборов, который стал ему родным на всю жизнь. Становление завода шло быстрыми темпами, и рабочим необходимо было развиваться вместе с ним. Разживкин набирался опыта, стал специалистом – наладчиком автоматов. В дальнейшем он никогда не переставал повышать свою квалификацию, без отрыва от производства получил среднее образование в вечерней школе № 3 и вскоре стал наладчиком 6-го (высшего) разряда. Неравнодушный и деятельный характер не давал ему сидеть на месте, поэтому он активно вносил предложения по рационализации условий труда и рабочего процесса. Возглавляемая А.П. Разживкиным бригада одной из первых в объединении «Промприбор» перешла на работу с оплатой труда по конечному результату. 40 лет Александр Разживкин проработал наладчиком станков на Орловском заводе приборов. Он был одним из лучших специалистов своего дела, неоднократным победителем социалистического соревнования, в автоматном цехе руководил школой передового опыта, где молодые рабочие приобщались к знаниям, решали сложные производственные проблемы, учились широко и творчески мыслить. В 1966 году награжден орденом Ленина. В 1967 году получил звание «Лучший работник министерства». За высокие производственные показатели Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1971 года ему присвоено звание Героя Социалистического Труда. Его имя внесено в областную Книгу революционной, боевой и трудовой славы (1967, 1975). В 1965 году Александр Павлович женился. Вместе с супругой Тамарой Николаевной воспитал двух детей. Наряду с заботой о ближних, А.П. Разживкин всегда много времени уделял и общественной работе. Орловцы доверяли ему представлять свои интересы в районном, городском, а затем и в областном Советах депутатов трудящихся. Александр Разживкин принимал активное участие в высших партийных и профсоюзных форумах, встречался с руководителями области и страны. Но при всём этом он всегда оставался простым рабочим человеком, как и тысячи его товарищей по родному заводу. 26 марта 1987 года Александру Павловичу Разживкину решением Орловского городского Совета народных депутатов за выдающиеся трудовые успехи, большой личный вклад во внедрение передовых методов труда, приумножение славных традиций рабочего класса и активную общественную работу присвоено звание «Почетный гражданин города Орла». Почётные граждане Орла и граждане, занесённые в Книгу Почёта города Орла, Орловский городской Совет народных депутатов и администрация города Орла выражают соболезнования родным Александра Павловича Разживкина. Для Орловщины это невосполнимая, горькая утрата!





Орловское Информбюро



