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10:25, 26 октября 2020 года Под Орлом из-за пьяного водителя пострадали трое ДТП произошло 24 октября около 10 часов.





37-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21102, двигался по автодороге Глазуновка – Малоархангельск – Колпны - Долгое и в районе 52 км допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП трое мужчин – пассажиры ВАЗа - получили травмы. Водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы.





Орловское Информбюро



