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10:30, 26 октября 2020 года В Орле при ДТП пострадал ребенок ДТП произошло вечером 24 октября районе дома №19 по ул.2-я Посадская





42-летний водитель, управляя автомобилем «Митсубиси АSХ», при осуществлении разворота, не занял соответствующее крайнее левое положение на проезжей части, в результате чего не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Тойота Королла», который следовал по ул. 2 -я Посадская со стороны ул. Васильевская. В результате ДТП пассажир «Митсубиси» - 8летняя девочка получила травмы. Госпитализация не потребовалась.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы.





Орловское Информбюро



