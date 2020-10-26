Главная » Новости



10:40, 26 октября 2020 года Под Орлом на трассе М-2 «Крым» пострадал нарушитель ПДД Авария произошла 25 октября в 13 часов.





Водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», двигался по автодороге Крым-2 и в районе 340 км нарушил правило расположения на проезжей части, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Сузуки SX 4». В результате ДТП водитель автомобиля «Форд Фокус» получил травмы, назначено амбулаторное лечение.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы.





Орловское Информбюро



