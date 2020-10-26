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10:41, 26 октября 2020 года Под Мценском лихой водитель отправил своего пассажира в травматологию ДТП произошло 25 октября в 16:30.





21-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21144 следовал по автодороге Мценск – Высокое - Мелынь и на 10 км не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир автомобиля - мужчина 1983 г.р. - получил травмы, госпитализирован в травматологическое отделение.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 25 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы.





Вести-Орёл



