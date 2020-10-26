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10:44, 26 октября 2020 года В Орловской области 121 новый случай коронавирусной инфекции Всего с начала наблюдения в регионе зафиксировано 11 357 заболевших.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 26 октября, в Орловской области 121 новый случай коронавируса. В данный момент в области активно борются с болезнью 2 809 человек. Количество выздоровевших – 8 399. Количество смертей - 149.



На сегодня в России 17 347 новых случаев заболевания COVID-19, 7 574 человека выздоровели, скончались 219 человек.





Орловское Информбюро



