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11:13, 26 октября 2020 года

Крытый футбольный манеж на стадионе им. Ленина в Орле планируют сдать в 2023 году

Доля федерального финансирования проекта составит 450 млн рублей.


Общая площадь футбольного манежа – 9,5 тыс. кв. м. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства - 2023 год.

Предполагаемая стоимость объекта капитального строительства – более 509,7 млн рублей. В 2020 году на изготовление проектно-сметной документации выделено 20 млн рублей. Далее планируют потратить:
в 2021 году – 111,7 млн рублей, в 2022 году – 202,6 млн рублей; в 2023 году – 175,5 млн рублей. Доля федерального финансирования проекта составит 450 млн рублей, сообщает информационный портал Орловской области.

Строительство крытого футбольного манежа стартовало в августе этого года. В торжественной обстановке в основание манежа была заложена капсула с посланием потомкам. В церемонии приняли участие экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин и губернатор Орловской области Андрей Клычков.


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