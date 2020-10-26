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11:17, 26 октября 2020 года Полицейские установили орловчанку, которая расплачивалась чужой банковской картой В общей сложности с карты пропало 8900 рублей.





Молодой человек заявил в полицию о пропаже денег с карты. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения в магазинах, где расплачивались пропавшей картой и задержали женщину. Она рассказала, что нашла банковскую карточку в такси и решила воспользоваться. Возбуждено уголовное дело.





Татьяна Напольских



