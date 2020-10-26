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12:24, 26 октября 2020 года В Орловской области определили продуктивность власти Мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления выявил трёх победителей.





Лучше всего с работой справляются в Ливнах, Покровском и Мценском районах. Эффективность позволила рассчитывать на гранты – Ливны получат 1 миллион 750 тысяч рублей, Покровский район – 1 миллион 835 тысяч, Мценский район – 1 миллион 414 тысяч.



Эти деньги являются наградой за продуктивную деятельность органов местного самоуправления в прошлом году – сообщает региональный информационный сайт.





Артём Ежаков



