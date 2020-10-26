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12:29, 26 октября 2020 года Футболистки «ОрелГУ-КПРФ» провели два домашних матча в рамках Чемпионата России по мини-футболу Гостила у орловчанок пензенская «Лагуна-УОР».





Семь пропущенных, ноль забитых. Футболисткам ОрелГУ-КПРФ стены дома не помогли. В двух матчах Чемпионата России по мини-футболу против пензенской «Лагуны-УОР» наша команда не смогла ни разу поразить ворота соперниц. Хотя могли орловчанки рассчитывать и на другой результат. Но коронавирус скосил сразу нескольких игроков основы нашей команды.



Сергей Акулов, главный тренер ЖФК «ОрелГУ-КПРФ»: «И даже те девочки, которые сегодня играли, они только вышли с карантина. Они никак не тренировались, они находились дома и не участвовали в тренировочном процессе. На тренировках было 5-7 полевых игроков. Мы не могли нагрузиться, нам оставалось только поддерживать форму. Боевой была только одна четверка, вторая – полностью экспериментальная».

Хватило экспериментов на один тайм первого матча. Гол был пропущен перед самым перерывом. После отдыха футболистки «ОрелГУ-КПРФ» как ни пытались атаковать, но получили еще два мяча в свои ворота. Повторный матч сложился еще хуже – он завершился со счетом 0:4. Отсутствие опыта совместной игры, а также нехватка лидеров – главные причины безрадостного итога игрового уикэнда.



Марина Крупина, капитан МФК «Лагуна-УОР»: «Команда хорошая, мы всегда с ними боремся, очень крепкие девчонки, играют до последнего, быстро бегут, поэтому всегда тяжелая, вязкая борьба получается. Девчонкам есть куда расти, молодцы, пусть прибавляют».

В графе «набранные очки» в рамках чемпионата России у нашей команды пока нули. Хотя прошло уже три тура. Поправить положение орловчанки смогут в начале ноября – они отправятся в Московскую область, в гости к «Спартаку». И надеемся, что состав будет более боевой, чем в домашних матчах.





Анастасия Дорохова



