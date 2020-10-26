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12:52, 26 октября 2020 года

Орловщина дала рекордный урожай - 4 миллиона тонн зерновых

При этом уборочная кампания ещё продолжается.


Достижения орловских аграриев позволят региону выполнить план по экспорту сельхозпродукции, который составляет почти 7 миллиардов рублей.

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «На середину октября мы уже экспортировали продукции боле чем на 75 миллионов долларов, и у нас нет сомнений, что доведенный до региона целевой показатель будет достигнут, в том числе за счет экспорта орловского зерна, объемы которого ежегодно растут».

Достижения аграриев обсуждались сегодня на аппаратном совещании в администрации области. Чтобы завершить уборочную кампанию, им осталось убрать 50 тысяч гектаров кукурузы. В то же время аграрии уже занимаются урожаем следующего года - скоро должны взойти озимые посевы. Напомним, что из-за малого количества осадков весной и летом сельхозработникам в этом году было непросто сохранить урожай. Особенно в западных районах, где содержание влаги в почве было почти в два раза меньше среднего многолетнего показателя.

Сергей Борзёнков, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию АПК: «Уровень цен, экспортный потенциал, который есть в стране, в этом году позволяет предприятиям получать хорошую прибыль».



Антон Киселёв
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