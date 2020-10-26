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12:54, 26 октября 2020 года

Юный орловец на каникулах готовит немецкие блюда

При этом третьеклассник сам переводит на русский язык старинные рецепты. Съёмочная группа ГТРК «Орел» побывала в гостях у юного кулинара.


Юный орловец Миша Феоктистов в школе изучает английский язык, а дома - немецкий. До полиглота еще далеко, но первый шаг сделан. Помогла любовь к кулинарии и домашняя библиотека, а точнее найденные там книги рецептов на немецком языке.

Перевод одного рецепта занял час-полтора. Словарь в этом деле оказался не лишним. Помощи у мамы - выпускницы иняза - Миша не просит. Ну а раз рецепт переведен, почему бы и не попробовать его в приготовлении. В качестве блюда выбран теплый соус. В помощниках - младшая сестра Дарья.

Маме Веронике такое увлечение сына на руку - помощник. Да и любовь к приготовлению пищи - это у них семейное.

Вероника Феоктистова, мама Миши: «Это все неспроста, потому как у нашего папы мама всю жизнь работа шеф-поваром в ресторане, может быть, это гены - дочери мои тоже любят готовить».

А Миша тем временем принимает заказы. Пока от сестер. Старшая София решила: раз рецепты немецкие, то и блюдо будет из национальной кухни. Она предложила приготовить запеченную свиную рульку с квашеной капустой. Обещала помочь. Сестре Михаил не отказал, но нашей съёмочной группе признался: в планах заняться другими переводами, после которых девчонкам придется побеспокоиться о своих фигурах – в семейной библиотеке есть книга, посвященная выпечке.

Помимо знакомства с немецкой кулинарией, третьеклассник занимается легкой атлетикой и учится играть на флейте. А родители уже мечтают о семейном бизнесе, в котором будут и музыка, и кулинария.

Игорь Феоктистов, папа Миши: «У него будет музыкальное кафе, в котором шеф-поваром будет Михаил, и одновременно он будет играть на флейте и саксофоне».

Возможно, через пару десятков лет этот юный мальчик откроет ресторан, где не только будет вкусно, тепло и уютно, но где на видном месте будут лежать книги, написанные на языке Гёте и Ремарка.


Юлия Опанасюк
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