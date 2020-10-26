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14:38, 26 октября 2020 года Комментарий в социальной сети обернулся для орловца статьей Мужчину подозревают в оскорблении чувств верующих.





Уголовное дело по соответствующей статье уже заведено. По версии следствия, 31-летний мужчина прокомментировал одну из публикаций неназванного сообщества в социальной сети «ВКонтакте». Слова подозреваемого, как считают правоохранители, содержат неуважение к обществу и призваны оскорбить чувства верующих.



Как сообщает сайт областного СУ СК, расследование уголовного дела продолжается.





Артём Ежаков



