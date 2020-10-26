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14:39, 26 октября 2020 года Орловский пенсионер получил длительный срок за поножовщину Приговором суда он отправится в колонию строгого режима на 11 лет.





Трагедия развернулась в декабре прошлого года. Следствием было установлено, что во время застолья с горячительными напитками у себя дома, 69-летний мужчина, уже имевший проблемы с законом, поссорился со своими гостями. Конфликт перерос в убийство 63-летнего пенсионера и нападение на его сожительницу.



Злоумышленника осудили по статьям: «Убийство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» – сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



