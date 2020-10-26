Главная » Новости



14:40, 26 октября 2020 года Молодого орловца подозревают в разбое По версии следствия, он напал на несовершеннолетнего парня и отобрал его имущество.





Преступление случилось в минувшую субботу. Как полагают следователи, 18-летний орловец силой забрал у 17-летнего парня часы и телефон, вместе оцененные в 60 тысяч рублей.



Потерпевший получил травмы. Все случилось во дворе одного из многоквартирных домов в Заводском районе Орла.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается – сообщает сайт регионального СУ СК.





Артём Ежаков



