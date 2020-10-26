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15:14, 26 октября 2020 года В Орловском правительстве поговорили об алкоголе Разговор затронул розничную продажу спиртного в регионе в этом году.



Рынок алкоголя на Орловщине увеличился – количество лицензированных розничных продавцов, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 3%. Всего в соответствующие органы поступило 146 заявлений, касающихся различных действий с разрешениями на торговлю спиртным.



Для 150 торговых площадок продлили лицензию на сбыт алкоголя без проверок и госпошлин. По результатам внеплановых инспекций отказали в пролонгировании лицензий три раза.



Алкоголь в регионе можно купить в 1158 магазинах и 282 объектах общепита. Торговля спиртным принесла в бюджет области 9 миллионов 700 тысяч рублей – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



