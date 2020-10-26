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16:02, 26 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Отдыхом - по ковид-инфекции. Школы начинают уходить на осенние каникулы.



- Пока статистика сложная. За сутки выявлен 121 новый случай заболевания.



- Рубеж в 4 млн тонн - пройден. И уборочная еще не завершена. Хлеборобы, как и обещали, сделали орловский каравай весомей.



- Миллионы вложены - опасения остались. Почему местные жители не спешат подключаться к новому водопроводу?



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