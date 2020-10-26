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16:03, 26 октября 2020 года

Орловские родители могут получить необходимую помощь в воспитании и образовании детей

На базе областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи второй год работает консультационная служба, а в каждом районе открыты свои пункты. За счет гранта они оснащены необходимым оборудованием. Сделано это было в рамках нацпроекта «Образование».


За два года было проведено 28 тысяч консультаций для родителей. 77 специалистов в 13-ти пунктах в районах области отвечали на вопросы родителей или опекунов - очно, дистанционно и с выездом на дом. Каждая консультация как минимум 45 минут. Психологу, логопеду или дефектологу нужно создать доверительную атмосферу, узнать обо всех проблемах и найти правильное решение.

В период самоизоляции консультационная служба центра не прекращала деятельность. Поскольку личные встречи с родителями были невозможны, работали в основном дистанционно. Заодно отработали форму общения на известных интернет-площадках.

Елена Красова, директор БУОО «ППМС-центр»: «Дистанционные консультации были особенно востребованы в апреле и мае, когда наступил период пандемии. Темы консультаций больше всего касались образования детей, сдачи экзаменов, и о том, как вести себя, находясь длительное время дома вместе с детьми».

Также специалисты службы ведут работу по изготовлению информационных буклетов и памяток на различные темы.

Анна Трухина, координатор, педагог-психолог консультационной службы БУ ОО «ППМС-центр»: «Родители, которые сталкиваются с проблемами в воспитании детей, всегда могут посетить страничку нашей консультационной службы на сайте ППМС-центра. На данной страничке размещено множество различных буклетов, памяток, из которых родители могут почерпнуть нужную для себя информацию. У нашей консультационной службы имеются странички в социальных сетях. Еженедельно странички пополняются новой и актуальной информацией. Через администратора родители могут договориться о проведении консультации, назначит удобное для себя время». 

Для тех, кто не имеет доступ в интернет, консультацию проведут по телефону или при личной встрече. Нацпроект будет продолжен и в 2021 году, и служба будет действовать и дальше. Родителям нужно лишь выбрать удобную для себя форму консультации.


Татьяна Тимохина
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