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17:22, 26 октября 2020 года ТФОМС Орловской области: экспертные ответы на важные вопросы здравоохранения Редакция «Орловского информбюро» встретилась с руководителем Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области, чтобы задать вопросы от читателей.





Роман Петрович, начнём с главного: если сотрудник в организации заболел коронавирусом, значит ли это, что весь персонал уходит на карантин? Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Конечно, нет. Но надо учитывать, что заболевший COVID-19 является носителем вируса около 14 дней до момента проявления первых симптомов. И все, кто имел с носителем контакт за этот срок, должны быть направлены работодателем на обязательный двухнедельный карантин. В первую очередь это те люди, чьи рабочие места находятся в одном помещении с заболевшим. А есть какой-то алгоритм определения контактных лиц? Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Да, механизм уже отлажен. Медицинская организация, выявившая человека с положительным тестом на COVID-19, передаёт информацию Роспотребнадзору, который определяет круг контактов заболевшего. Информация о факте заболевания передаётся на работу или учебу больного, там составляются списки контактных лиц и передаются в Роспотребнадзор. Формируются предписания об изоляции всем выявленным контактным лицам. А нужно ли людям, имевшим контакт с заболевшим, вызывать врача? Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: : Информация о контакте передается в поликлинику по месту жительства лиц, подлежащих изоляции. На основании полученной информации врач приходит на дом к изолированному контактному лицу для выписки больничного и забора мазка на COVID-19 (анализ берется на 8 день периода изоляции, именно в это время может проявиться вирус в теле человека). При отрицательном результате мазка пациент выписывается по истечение 14 дней карантина. При положительном результате мазка пациенту открывается новый больничный лист по заболеванию и назначается лечение. Сейчас у многих жителей нашего региона есть подозрение, что болезнь уже была перенесена в скрытой форме. Но анализ на антитела к СОVID-19 предлагают делать платно. Почему? Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Потому что данное исследование не предусмотрено Временным порядком организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции СОVID-19, утвержденным приказом Минздрава России от 19.03.2020 № 198н. А в соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» страховое обеспечение в соответствии с базовой программой ОМС устанавливается исходя из стандартов и порядков оказания медицинской помощи, установленных Минздравом России. Встречаются случаи, что при заборе анализов в поликлинике пациента попросят приобрести расходные материалы (шприцы, перчатки) самостоятельно? Это законно?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Нет, это незаконно. Приобретать шприцы для забора крови или другие расходные материалы пациенты не должны. При оказании амбулаторной медицинской помощи процедурные кабинеты должны быть обеспечены за счет средств ОМС шприцами однократного применения для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, а также взятия крови на лабораторные исследования. Исключение составляют случаи, когда врач назначил лечение на дому, но пациент не имеет возможности сделать укол в домашних условиях. В этом случае он приходит в поликлинику со своим лекарством и шприцом, а сама процедура осуществляется бесплатно. А вот такая, к примеру, ситуация: гражданин приехал в Орел с полисом, выданным на другой территории. Окажут ли в медицинских организациях Орловской области ему медицинскую помощь бесплатно?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» застрахованные лица имеют право на бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении страхового случая на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой программой обязательного медицинского страхования, в медицинских организациях, участвующих в реализации программ ОМС. Таким образом, полис ОМС действителен на всей территории России, а не только в том регионе, где он был оформлен. При обращении в медицинскую организацию застрахованный должен предъявить полис ОМС, за исключением случая, когда предъявление полиса ОМС не является обязательным условием – это оказание экстренной медицинской помощи при состояниях, представляющих угрозу жизни пациента. А если, к примеру, полис забыт дома – в другом регионе?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Если застрахованный гражданин, выезжая в другой регион, забыл полис дома, он может связаться с Территориальным фондом ОМС по месту оказания медицинской помощи, где помогут узнать номер полиса. Однако пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр гражданин на другой территории не сможет, поскольку данные мероприятия проводятся в медицинской организации, к которой гражданин прикреплен для оказания первичной медико-санитарной помощи по заявлению или по участково-территориальному принципу. Спасибо, Роман Петрович, понимание облегчает любую ситуацию.

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Вы правы. Жителям нашей области следует не стесняться и задавать волнующие вопросы своим страховым представителям. Телефон страховой компании, выдавшей полис ОМС, можно найти на сайте или на информационных стендах в регистратурах поликлиник. Также можно звонить на горячую линию ТФОМС Орловской области: 8-800-200-77-45.





Орловское Информбюро



