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18:01, 26 октября 2020 года В Орле нашли ответственного за ливнёвки Работами по обслуживанию водосточной сети займется ООО «Стройспецмонтаж».





Контракт будет рассчитан до 31 декабря 2021 года, его подпишут в начале ноября. Работы по соглашению обойдутся городскому бюджету в 17,5 миллионов рублей. Сеть ливнёвок включает в себя 150 адресов – сообщает сайт орловской мэрии.





Артём Ежаков



