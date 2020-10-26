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18:01, 26 октября 2020 года

Погорельцам из Урицкого района власти нашли жилье только после вмешательства ОНФ

Пожар, в результате которого полностью сгорел жилой дом, произошел три недели назад. Пострадали мать и сын - оба инвалиды.


7 октября дом, в котором родилась и выросла жительница села Сеножатное, сгорел до фундамента вместе со всеми хозпостройками и домашними животными. Говорят, полыхнула проводка. В одночасье инвалид второй группы Елена Дубинникова вместе с сыном, тоже инвалидом, осталась на улице. Без вещей и документов. Сейчас они проживают у соседей. Восстановить паспорт Елены помогла соцзащита, привезли продуктов и немного денег. 
 
Свой дом Елена получила в наследство от бабушки, но оформить его не успела. Восстановить права собственности можно только через суд.
 
Людмила Лукьянчикова, директор комплексного центра социального обслуживания населения Урицкого района: «Только после того, когда будут готовы документы о ее собственности, мы можем оформить документы на оказание государственной социальной помощи, которая предназначена в случаях стихийный бедствий, конкретно, пожар».
И, возможно, если бы не вмешались представители ОНФ, это была бы вся помощь. Хотя о ситуации в администрации Урицкого района знали - Елена там была, но ничего конкретного ей не предложили. И только сегодня, когда стало понятно, что навестить Дубинникову едут представители ОНФ и телевидение, ситуация поменялась. На совещании у главы Урицкого района этим утром было принято решение. 
 
Александр Герасиков, первый заместитель главы Урицкого района Орловской области: «В маневренный фонд Урицкого района входит одна квартира, расположенная в селе Городище, микрорайон Черемушки, сейчас, в данный момент подготавливается необходимая документация для проведения ремонта, для комфортного проживания».
Предполагаемая квартира, правда, находится на втором этаже, и Елене будет очень трудно подниматься - спастический паралич прогрессирует, но это единственно возможный сейчас вариант, и она дала свое согласие, потому что до этого ей предлагали только переселиться в Дом инвалидов.
 
Представители разных ветвей власти - и районной, и сельской, собравшись вместе, хотя бы выработали общую стратегию на ближайшие дни, и появилась какая-то ясность. То, как будет выполняться обещание, Народный фронт берет на карандаш.
 
Владимир Филонов, руководитель исполкома общероссийского народного фронта в Орловской области: «По итогам всех наших разговоров, размышлений, сегодня мы встретились с первым заместителем главы администрации района, нам было обещано, что будет выделена однокомнатная квартира, отремонтирована и до конца года Елена Анатольевна с сыном, смогут в нее въехать, мы будем держать вопрос на контроле».
 
Ни купить квартиру, ни построить новый дом на пенсию в 12 тысяч невозможно, так что если сейчас не помочь погорельцам, они в полном смысле слова пойдут по миру.
 
Одним из выходов в подобных ситуациях было бы принятие закона на федеральном уровне об обязательном страховании частной собственности, как поступили с автомобилями, и тогда и погорельцам было бы легче и тем, кто сейчас в срочном порядке должен решать этот вопрос.



Эва Стасюлевич
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