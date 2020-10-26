В Орле продолжается вакцинация против гриппа

Чтобы охватить большее количество желающих, работают мобильные прививочные. Они располагаются на ярмарочных площадках и возле торговых центров.

Мобильные прививочные пункты пользуются популярностью у орловцев. Чтобы привиться от гриппа, нужно иметь с собой средства индивидуальной защиты и паспорт. Процедура занимает не больше 10 минут.

Прививают орловцев привычной вакциной, которую используют много лет. Защитный эффект наступает через две недели и длится год. Однако если человек переболел, то делать прививку можно не раньше, чем через 14 дней после выздоровления.

Грипп может вызвать тяжелые осложнения. А потому врачи не устают повторять, что вакцинация является самым действенным способом защиты - не от самого гриппа, а от возможных тяжелых последствий.

Вера Щербакова, медсестра поликлиники №1 горда Орла: «Я как медработник советую сделать прививки против гриппа. Кто сделал прививку от гриппа, тот не болеет, или в легкой форме».

В целом, побочных эффектов прививка не дает. Рекомендация лишь одна - после вакцинации сутки не мочить руку, чтобы не было никаких реакций.