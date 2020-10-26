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18:40, 26 октября 2020 года

В Орле продолжается вакцинация против гриппа

Чтобы охватить большее количество желающих, работают мобильные прививочные. Они располагаются на ярмарочных площадках и возле торговых центров.


Мобильные прививочные пункты пользуются популярностью у орловцев. Чтобы привиться от гриппа, нужно иметь с собой средства индивидуальной защиты и паспорт. Процедура занимает не больше 10 минут. 
 
Прививают орловцев привычной вакциной, которую используют много лет. Защитный эффект наступает через две недели и длится год. Однако если человек переболел, то делать прививку можно не раньше, чем через 14 дней после выздоровления. 
 
Грипп может вызвать тяжелые осложнения. А потому врачи не устают повторять, что вакцинация является самым действенным способом защиты - не от самого гриппа, а от возможных тяжелых последствий. 
 
Вера Щербакова, медсестра поликлиники №1 горда Орла: «Я как медработник советую сделать прививки против гриппа. Кто сделал прививку от гриппа, тот не болеет, или в легкой форме».
 
В целом, побочных эффектов прививка не дает. Рекомендация лишь одна - после вакцинации сутки не мочить руку, чтобы не было никаких реакций. 
 
Мобильные прививочные пункты продолжат свою работу. Таких передвижных прививочных в Орле - несколько. Они работают на ярмарках выходного дня и у торговых центров - ТЦ «Тургеневский» (ул. Тургенева, 42) и в районе сквера «Орлята» у ТЦ «Перекресток» (ул. Октябрьская, 120-122) с 9 до 14 часов. За выходные в них прививают больше 400 орловцев.



Юлия Опанасюк
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