Коронавирус «свалил» десять депутатов Орловского областного совета

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18:50, 26 октября 2020 года
Коронавирус «свалил» десять депутатов Орловского областного советаВосемь из них уже здоровы.
В данный момент болеет председатель облсовета Леонид Музалевский, который лечится амбулаторно, и его первый заместитель Михаил Вдовин, которому пришлось лечь в больницу.
Депутаты старше 65 лет и проконтактировавшие с заболевшими работают удалённо. Остальные перешли на «гибридный» формат – дистанционный и традиционный труд. Полностью перевести слуг народа на домашнюю работу невозможно.
Как отметил сам Леонид Музалевский, ситуация с заболеваемостью COVID-19 среди депутатов облсовета под контролем – сообщает
сайт Орловского областного Совета народных депутатов.
Артём Ежаков