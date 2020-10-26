Коронавирус «свалил» десять депутатов Орловского областного совета

Восемь из них уже здоровы.

В данный момент болеет председатель облсовета Леонид Музалевский, который лечится амбулаторно, и его первый заместитель Михаил Вдовин, которому пришлось лечь в больницу.



Депутаты старше 65 лет и проконтактировавшие с заболевшими работают удалённо. Остальные перешли на «гибридный» формат – дистанционный и традиционный труд. Полностью перевести слуг народа на домашнюю работу невозможно.

