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18:44, 26 октября 2020 года Обманутых дольщиков в Орловской области стало меньше Ещё один проблемный дом введен в эксплуатацию.





Речь идет о многоквартирном жилом доме в микрорайоне «Первый» в деревне Образцово. Застройщик в лице ООО «Компания Стройсервис» переносил срок строительства жилья.

Дело сдвинулось с мертвой точки с помощью прокуратуры. Чтобы защитить права обманутых граждан, ведомство инициировало проверку, по результатам которой было возбуждено дело по статье о мошенничестве, сопряженным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, совершенном в особо крупном размере. Ход дела лично контролировала прокуратура.

Работа принесла свои плоды. Дом №11 по улице Орловской получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Теперь остается разобраться со вторым домом в проблемном микрорайоне – отмечено в сообщении региональной прокуратуры.





Артём Ежаков



