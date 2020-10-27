Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Больше не обманутые дольщики. В Первом микрорайоне скоро новоселье.





- Без крыши над головой и без надежды на будущее. К решению проблемы семьи погорельцев-инвалидов подключился Общероссийский народный фронт.





- Прививка против гриппа - без очередей. Мобильные комплексы пользуются популярностью у жителей Орла.