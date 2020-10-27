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09:45, 27 октября 2020 года Налоги можно заплатить на почте Срок уплаты налогов истекает 1 декабря. Оплатить их можно в ближайших почтовых отделениях, а также пригласив почтальона на дом, - сообщает информационный портал Орловской области.





Пригласить почтальона домой можно по бесплатному многоканальному телефону 8-800-1-000-000 или позвонив в свое почтовое отделение. Сотрудник придет с кассовым терминалом. В подтверждении оплаты клиент получает чек с детальной информацией о принятом платеже. А для оплаты налогового уведомления в отделении почты достаточно при себе иметь паспорт и само уведомление.





Надежда Невматулина



