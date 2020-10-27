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09:15, 27 октября 2020 года 35 штрафов только за один день Сотрудники орловской Госавтоинспекции продолжают выявлять нарушителей правил остановки и стоянки транспортных средств.





Как показывают рейды, орловские автолюбители чаще всего паркуются на пешеходных переходах, тротуарах, автобусных остановках, местах для инвалидов. Нередко оставляют авто и в зоне действия знаков «Остановка/стоянка запрещена». В региональной Госавтоинспекции напоминают: рейды будут продолжены. А штрафы за нарушение правил в этом случае - от 500 рублей до 5 тысяч рублей.





Надежда Невматулина



