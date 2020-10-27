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08:34, 27 октября 2020 года Орловская область получит почти 160 млн рублей из резервного фонда правительства страны на выплату пособий по безработице Об этом сообщает портал управления труда и занятости.





Мера направлена на обеспечение стопроцентной выплаты пособия по безработице в условиях ухудшения эпидситуации. И она никак не повлияет на размер «докоронавирусной» поддержки. Новое распоряжение правительства позволит выплатить пособия по безработице максимальному количеству граждан, признанных безработными.





Надежда Невматулина



