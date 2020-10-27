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08:15, 27 октября 2020 года Орловская «Дорожная служба» обновляет автопарк О покупке спецтехники распорядилось правительство области.





Пять миллионов рублей, выделенные на приобретение машины дорожного мастера и коммунальной машины МК-03 со щёткой, погрузчиком и ковшом, поступят из Дорожного фонда Орловской области.

Спецтехника должна быть получена до 15 декабря. В данный момент готовятся торги – сообщает сайт областного правительства.





Вести-Орёл



