Больше половины орловского зерна покупает Евросоюз

Чуть больше трети скупили участники Евразийского экономического союза.

Всего в этом году заграничным покупателям отправили больше 220 тысяч тонн орловских зерновых. В процентном соотношении экспортная доля Евросоюза составила 68,3%. Страны ЕАЭС купили оставшиеся 31,7%.



Увеличился непрямой экспорт. Здесь торговля с зарубежными покупателями идет через посредников, которые приобретают товары у производителя. Этот способ ведения бизнеса на Орловщине становится популярнее – за истекший период российским посредникам поставили более 300 тысяч тонн пшеницы и ячменя, что почти в два раза больше аналогичного прошлогоднего показателя.



Таким же способом, как правило, Орловская область торгует товарами животного происхождения. Поставлено более 1,7 тысяч тонн субпродуктов, кишечного сырья и готовых мясных товаров, а также 412,5 тысяч тонн молока.

