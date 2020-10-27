Больше половины орловского зерна покупает Евросоюз

|
|Главная » Новости
07:50, 27 октября 2020 года
Больше половины орловского зерна покупает ЕвросоюзЧуть больше трети скупили участники Евразийского экономического союза.
Всего в этом году заграничным покупателям отправили больше 220 тысяч тонн орловских зерновых. В процентном соотношении экспортная доля Евросоюза составила 68,3%. Страны ЕАЭС купили оставшиеся 31,7%.
Увеличился непрямой экспорт. Здесь торговля с зарубежными покупателями идет через посредников, которые приобретают товары у производителя. Этот способ ведения бизнеса на Орловщине становится популярнее – за истекший период российским посредникам поставили более 300 тысяч тонн пшеницы и ячменя, что почти в два раза больше аналогичного прошлогоднего показателя.
Таким же способом, как правило, Орловская область торгует товарами животного происхождения. Поставлено более 1,7 тысяч тонн субпродуктов, кишечного сырья и готовых мясных товаров, а также 412,5 тысяч тонн молока.
Как отмечает
сайт областного правительства, экспортные поставки Орловщины увеличились в два с половиной раза, если сравнивать с прошлым годом.
Артём Ежаков