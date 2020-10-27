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06:45, 27 октября 2020 года В Орле ограничат движение по улице Раздольной Причиной стали работы по устройству примыкания.





Неудобства для автомобилистов продлятся с 27 октября по 30 декабря – сообщает пресс-служба орловской мэрии.





Артём Ежаков



