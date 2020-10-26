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20:52, 26 октября 2020 года Андрей Клычков рассказал о ситуации с антибиотиками в Орловской области Жители региона жалуются на нехватку определенных препаратов.





Губернатор области прокомментировал ситуацию с наличием некоторых видов антибиотиков в орловских аптеках. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Ситуация как весной с гречкой. Те, кому они нужны, купить их не могут, те кому не нужны, закупают впрок. Зачем? Чтобы кому-то раздавать потом. Удивительная ситуация».





Анастасия Дорохова



